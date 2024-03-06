Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile Yollarını Ayırdı

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Rumen teknik adamla gündeme ilişkin konuları görüşmek üzere bir araya geldi belirtilerek, "Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır. Teknik direktör Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sumudica yönetiminde son 11 maçta sadece bir kez kazanabilen ve 6 beraberlik, 4 yenilgiyle 9 puan alan Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'deki 28 maçta topladığı 28 puanla 18. sırada yer alıyor.
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu Kız Satranç Takımı, Satranç İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyon oldu. Okul, 2-6 Nisan tarihlerinde Muğla ilini grup maçlarında temsil edecek.
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Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı. Son 16 haftada sadece 2 galibiyet alan ve küme düşme potasında yer alan Gaziantep ekibi, Rumen hoca ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı. Yerli teknik adamlarla görüşme sürüyor.
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