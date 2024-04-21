Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Zorluk derecesi çok yüksek maçlardan birini kazandık

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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 2-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından, "Zorluk derecesi çok yüksek maçlardan birini kazandık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Gaziantep ekibi, zorlu karşılaşmayı Maxim ve Arda Kızıldağ'ın attığı gollerle 2-0 kazanarak puanını 34 yükseltti. Bu sonuçla haftalar sonra düşme hattından yukarı çıkan Gaziantep FK rahat bir nefes aldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maç sonu düzenlenen basın toplantısında galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Selçuk İnan, "Artık her maç final. zorluk derecesi çok yüksek maçlardan birini oynadık. Yönetim, futbolcu, taraftar ve teknik heyet olarak birlikte bu maçı kazandık. Özellikle gayretleri için futbolcularımı tebrik ediyorum. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

"Son 5 maç var, biz 15 puanın hepsine talibiz"

Kalan maçların çok zor olduğunu ve bu maçların hepsini kazanarak ligde kalmak istediklerini de vurgulayan Selçuk İnan, "Son 5 maç var, biz 15 puanın hepsine talibiz. Alabildiğimiz kadar çok puan almak istiyoruz. Şu anda alt bölgede puanlar birbirine çok yakın. O yüzden her maçı kazanma anlayışıyla çıkıyoruz maçlara. Önümüzde Trabzon maçı var. O maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bundan sonra hiçbir takım için ve bizim için de kolay maç yok" ifadelerini kullandı.

"Oyuncular biraz çocuk gibidir, bu gibi durumlarda destek beklerler"

Oyuncuların taraftardan destek görünce performanslarının daha yüksek olduğunu da vurgulayan İnan, "Bir önceki iç saha maçında yaşanan olumsuzluklar bizi biraz üzmüştü. Ben de bu sahalardan geliyorum. Oyuncular biraz çocuk gibidir, bu gibi durumlarda destek beklerler ve yanında birilerini isterler. O yüzden bu gibi tepkiler olmayınca bugünkü gibi güzel ve aidiyeti yüksek performanslar oluyor" diye konuştu. - GAZİANTEP