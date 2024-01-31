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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ile Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıktı - Son Dakika
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ile Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıktı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ile Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıktı

Galatasaray maçının ardından Gaziantep'e dönmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen bir yolcu arasında sözlü tartışma çıktı. Olay yerine polis ekipleri gelirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

31.01.2024 13:20  Güncelleme: 13:22
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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, Galatasaray maçının ardından Gaziantep'e dönmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen bir yolcu arasında tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK uçakla şehre dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. İç hatlar gidiş arındırılmış salonda Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen yolcu ile teknik direktör Marius Sumudica arasında sözlü tartışma çıktı. Bunun üzerine araya kulüp yetkilileri girmesiyle tartışma alevlendi. Olay yerine polis ekipleri gelirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ile Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ile Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıktı - Son Dakika
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