Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Mağlubiyeti hak etmedik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Mağlubiyeti hak etmedik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Mağlubiyeti hak etmedik

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, sahasında RAMS Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçın ardından mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi. Sumudica, takımın iyi mücadele ettiğini ve önlerinde hala maçlar olduğunu belirtti. Ayrıca, takımın performansının iyi olduğunu ve galibiyet serisi yakaladıklarında üst sıralardan uzaklaşacaklarını düşündüğünü ifade etti.

24.02.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi oynadıklarını belirtti.

Takımın iyi mücadele ettiğini ifade eden Sumudica, "İstatistiklere baktığımızda 14 şut atmışız fakat golü bulamadık, rakip 4 şut attı 2 gol kaydetmişler. Tabii ki hak etmedik bu mağlubiyeti ama bazen futbolda istatistikler bir işe yaramıyor maalesef. Sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor, önümüzde hala maçlar var, son 11-12 maçımıza baktığımızda Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'e karşı kaybetmişiz sadece diğer maçlarda puanlar aldık. Önümüzdeki maçları en iyi şekilde değerlendirip ligde kalacağımızı düşünüyorum. Hala şansımızın olduğunu düşünüyorum. Ben takımın başında geldiğimde 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet almışız. Aslında kötü de değil." diye konuştu.

Takımın performansının iyi olduğunu aktaran Sumudica, şöyle devam etti.

"Her şeyi denediler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Aslında bugün Başakşehir gibi iyi bir takımı bile domine ettiklerini ve iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Buraya geldiğimde yine son sıralardaydık, birkaç maç sonrasında 12'nci sıraya kadar çıkmıştık, yine aynı şeyi yapabilirim. Bugün de galibiyet alsaydık yine üste çıkacaktık. Sadece üst sıralarla aramızda 1-2 puan var en fazla. Galibiyet serisi aldığımızda yine bu bölgeden uzaklaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz şu an İstanbulspor ile aynı durumda değiliz."

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Mağlubiyeti hak etmedik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 20:00:22. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Mağlubiyeti hak etmedik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement