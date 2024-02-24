Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.
Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi oynadıklarını belirtti.
Takımın iyi mücadele ettiğini ifade eden Sumudica, "İstatistiklere baktığımızda 14 şut atmışız fakat golü bulamadık, rakip 4 şut attı 2 gol kaydetmişler. Tabii ki hak etmedik bu mağlubiyeti ama bazen futbolda istatistikler bir işe yaramıyor maalesef. Sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor, önümüzde hala maçlar var, son 11-12 maçımıza baktığımızda Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'e karşı kaybetmişiz sadece diğer maçlarda puanlar aldık. Önümüzdeki maçları en iyi şekilde değerlendirip ligde kalacağımızı düşünüyorum. Hala şansımızın olduğunu düşünüyorum. Ben takımın başında geldiğimde 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet almışız. Aslında kötü de değil." diye konuştu.
Takımın performansının iyi olduğunu aktaran Sumudica, şöyle devam etti.
"Her şeyi denediler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Aslında bugün Başakşehir gibi iyi bir takımı bile domine ettiklerini ve iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Buraya geldiğimde yine son sıralardaydık, birkaç maç sonrasında 12'nci sıraya kadar çıkmıştık, yine aynı şeyi yapabilirim. Bugün de galibiyet alsaydık yine üste çıkacaktık. Sadece üst sıralarla aramızda 1-2 puan var en fazla. Galibiyet serisi aldığımızda yine bu bölgeden uzaklaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz şu an İstanbulspor ile aynı durumda değiliz."
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Mağlubiyeti hak etmedik - Son Dakika
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