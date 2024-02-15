Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçerek Tayyip ve Memik isimlerini adına eklemek istediğini söyledi.
Deneyimli çalıştırıcı, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere, Türk vatandaşlığı almaktan mutlu olacağını ifade etti.
Türk futboluna emek verdiğini anlatan Sumudica, şöyle konuştu:
"Benim için gerçekten güzel bir şey olur. Cumhurbaşkanımızın benim için söyledikleri güzeldi. Ben burada çalışıyorum ve Türk futboluna emek veriyorum. Söz verdikleri gibi inşallah yakın zamanda pasaportumu alırım. Burası benim ikinci vatanım. İki isim daha ekleyebilirim, onlara çok saygı duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın ve başkanımızın Tayyip ve Memik ön ismini almak isterim."
"Bu şehrin gerçekten futbola ihtiyacı var"
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını aktaran Sumudica, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını kaydetti.
İstanbul'da oynamanın kolay olmadığını dile getiren Sumudica, şunları söyledi:
"Bazen iyi oynamanız çok önemli olmuyor, önemli olan 3 puanı kazanmak. Herkesin beklentisi galibiyet. Önümüzde 13 maç daha var. 13 maçtan 4 galibiyet 3 beraberlik çıkarmamız lazım, bunları yaptığımız da ligde kalacağımızı düşünüyorum. (Samsunspor) Zor bir maç olacak, çok çalışıyoruz. Gradel Afrika Kupası'ndan hala dönmedi, Mustafa Eskihellaç'ı sakatlıktan dolayı oynatamayacağız. İnşallah daha fazla taraftar gelir, taraftar desteği çok önemli. Rakiplerimizin 25 bin taraftarla oynadığını görüyoruz. Bu şehrin gerçekten futbola ihtiyacı var. Taraftarın 90 dakika boyunca bizi desteklemesini istiyoruz."
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Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini bir kez daha açıkladı. Rumen hoca, Türk futboluna emek verdiğini ve Cumhurbaşkanı ve başkanın ön isimlerini almak istediğini belirtti.
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