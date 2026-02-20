Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
