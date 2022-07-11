Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 1 saat 40 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Erol Bulut, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.