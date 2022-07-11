Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında üçüncü etap kamp çalışmalarına Düzce'de başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 1 saat 40 dakika süren bir çalışma gerçekleştirdi.
Isınma ve yenilenme hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmaları sonrası yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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