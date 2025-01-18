Gaziantep FK ve Bodrum FK 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Gaziantep FK ve Bodrum FK 0-0 Berabere Kaldı

Gaziantep FK ve Bodrum FK 0-0 Berabere Kaldı

Süper Lig'de Gaziantep FK, Bodrum FK ile 0-0 berabere kalarak 9 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Teknik direktörler Selçuk İnan ve Volkan Demirel karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

18.01.2025 19:09  Güncelleme: 19:14
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SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, çok koşan ve mücadele eden rakibe karşı mücadele verdiklerini ama kazanamadıklarını söyledi. Bodrum FK'nın fiziksel olarak güçlü oyunculardan oluştuğunu ifade eden Selçuk İnan, "Bodrum ligde en çok koşan ve mücadele eden fiziksel açıdan güçlü bir takım. Böyle bir takıma karşı bugün oyuncularım iyi mücadele etti. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibi baskı altına alıp pozisyonlar yakaladık. Final paslarında dikkatli olsak maçı koparabilirdik ama başaramadık. Rakibe çok pozisyon vermedik ama kazanamadık ve bir puanla yetinmek zorunda kaldık" dedi.

Selçuk İnan, 9 maçlık galibiyet serisinin sona ermesinden dolayı üzüntülü olduklarını da vurgulayarak, "Bugün kazanmak için her şeyi yaptık, her yolu denedik. Ama dirençli bir takım vardı karşımızda. Sonuçta ligde rakibimiz olan takımdan puan almış olduk. Galibiyet serisi sonlandı ama kaybetmedik. İnşallah bir sonraki maçı kazanmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Selçuk İnan, karşılaşmanın 50'nci dakikasında sakatlanarak hastaneye kaldırılan kaleci Mustafa Burak Bozan'ın kafasına aldığı bir darbeyle sakatlandığını ama genel durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, pozisyon üretmekte ve gol bulmakta sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Takımının savunmada iyi olduğunu ancak hücum noktasında eksiklikler yaşadığını anlatan Demirel, "Bugün iyi savunma yaptık ve gol yemedik. Bu bir puan almamızda önemli ama bizim skor üretmeye ihtiyacımız var. Transfer döneminde kadromuza dahil edeceğimiz oyuncularla kaliteyi yukarı çekmemiz lazım. Hücum anlamında beceri ve yetenekli oyunculara ihtiyacımız var" dedi.

Kazanmak adına her şeyi yaptıklarını ama başaramadıklarını dile getiren Volkan Demirel, ara transfer döneminde 4-5 oyuncu ile ligde üst sıralara yükselmeyi amaçladıklarına değinerek, "Bodrum FK olarak 4-5 transfer yapmamız lazım. Bireysel yetenekleri oyuncuları kadromuza dahil edersek iyi puanlar toplarız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK ve Bodrum FK 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika

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