Gaziantep FK ve Hatayspor Arasında Eşitlik - Son Dakika
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Gaziantep FK ve Hatayspor Arasında Eşitlik

Gaziantep FK ve Hatayspor Arasında Eşitlik

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Gaziantep FK'nın golünü Papy Djilobodji atarken, Hatayspor'un golünü Kilama kaydetti.

05.05.2024 19:56  Güncelleme: 20:07
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Monteiro'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Draguş'un vuruşunu kaleci çıkardı, dönen topu kale önünde Djilobodji ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada Ghoulam'ın sol kanattan kullandığı uzun taç atışında ön direkte Kilama'nın kafa vuruşu savunmada Djilobodji'ye çarparak filelerle buluştu. 1-1

28. dakikada yapılan orta sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayı üzerinden Ogün Özçiçek'in vuruşu kaleci Erce'de kaldı.

33. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Fernandes'in uzak köşeye sert şutunu kaleci Nita kornere çeldi.

35. dakikada sağ kanattan Monteiro'nun kullandığı korner sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa Sorescu'nun ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci Erce'de kaldı.

40. dakikada sağ kanattan kale önüne yapılan ortaya Doğukan'ın kafa vuruşu Nita'da kaldı.

45. dakikada sağ kanattan sıfıra inerek Sorescu'nun yerden pasında Draguş'un vuruşu yandan auta çıktı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Gaziantep FK: Florin Nita, Salem M'Bakata, Arda Kızıldağ, Papy Djilibodji, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Jamiro Monteiro, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Deian Sorescu, Denis Dragus

Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Soyalp, Aliou Badji, Max Gradel, Janio Bikel, Junior Morais, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Lazar Markovic, Bahadır Gölgeli

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Hatayspor: Erce Kardeşler, Faouzi Ghoulam, Burak Yılmaz, Kilama, Kahmil Ahmet, Chandrel Massanga, Mehdi Boudjemaa, Dele Bashiru, Doğukan Sinik, Joelson Fernandes, Carlos Strandberg

Yedekler: Visar Bekaj, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Ömer Faruk Beyaz, Renat Radaşov, Halil Dervişoğlu, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Özhan Pulat

Goller: Papy Djilobodji (dk. 12) (Gaziantep FK), Kilama (dk. 15) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Selçuk İnan (Gaziantep FK), Burak Yılmaz, Ghoulam (Hatayspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK ve Hatayspor Arasında Eşitlik - Son Dakika

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