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Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı

Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, evinde konuk ettiği Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta Mehmet Eray Özbek ve Badji'nin attığı gollerle skor eşitlendi. Karşılaşmada bir penaltı iptal edildi ve birçok sarı kart gösterildi.

03.02.2024 21:21  Güncelleme: 21:27
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Stat: Kalyon

Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp (Dk.76 Bikel), Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Markovic (Dk.60 Badji), Nkoulou, Dragus

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Carole, Ramazan Civelek (Dk.85 Talha Sarıarslan), Hasan Ali Kaldırım (Dk.68 Attamah), Arif Kocaman, Morte

Goller: Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor), Dk. 68 Dk. Badji (Gaziantep FK).

Sarı Kartlar: Dk. 24 Cardoso, Dk. 67 Arif Kocaman, Dk. 68 Bilal Bayazıt, Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz (Mondihome Kayserispor), Dk. 68 Maxim, Dk. 83 M'Bakata, Dk.84 Marcus Sumudica (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, evinde konuk ettiği Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

53. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı ile maçın hakemi penaltıyı iptal ederek, serbest vuruş kullanılmasını istedi.

57. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

65. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Dragus'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topla buluşan Maxim'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

68. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Furkan Soyalp'ın ortasına iyi yükselen Badji'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

72. Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında Morte'nin ara pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın müdahalesi ile direkten döndü.

88. dakikada köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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