Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı

Stat: Kalyon
Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp (Dk.76 Bikel), Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Markovic (Dk.60 Badji), Nkoulou, Dragus
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Carole, Ramazan Civelek (Dk.85 Talha Sarıarslan), Hasan Ali Kaldırım (Dk.68 Attamah), Arif Kocaman, Morte
Goller: Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor), Dk. 68 Dk. Badji (Gaziantep FK).
Sarı Kartlar: Dk. 24 Cardoso, Dk. 67 Arif Kocaman, Dk. 68 Bilal Bayazıt, Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz (Mondihome Kayserispor), Dk. 68 Maxim, Dk. 83 M'Bakata, Dk.84 Marcus Sumudica (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, evinde konuk ettiği Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
53. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı ile maçın hakemi penaltıyı iptal ederek, serbest vuruş kullanılmasını istedi.
57. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
65. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Dragus'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topla buluşan Maxim'in vuruşunda top üstten auta çıktı.
68. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Furkan Soyalp'ın ortasına iyi yükselen Badji'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
72. Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında Morte'nin ara pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın müdahalesi ile direkten döndü.
88. dakikada köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de son haftalara damga vuran Cengiz Ünder uzak köşeye şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ünder'in golü kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Depremden en ağır hasarı alan ilçe olan Antakya'da mevcut belediye başkanı İzzettin Yılmaz'ın yerine İbrahim Naci Yapar aday gösterildi. İskenderun'da da Fatih Tosyalı'nın yerine Mehmet Dönmez aday olurken, Kırıkhan'da da mevcut isim Ayhan Yavuz'un yerine Ömer Erdal Çelik'in ismi açıklandı.
DEM Parti MYK, yerel seçimde çıkaracakları adayları belirlemek üzere bugün toplandı. Kulislere düşen bilgilere göre uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul ve Ankara aday çıkarma kararı alındı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yarın yapacağı basın toplantısında birçok kentin adaylarının isimlerini açıklayacak. İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın ismi öne çıkıyor. Öte yandan Bolu ve Antalya'da da aday çıkarma kararı alındı.
Futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, ''Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil'' dedi.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?