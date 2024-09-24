Gaziantep FK ve Trabzonspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Gaziantep FK ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Gaziantep FK ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ve Trabzonspor, 0-0'lık sonuçla berabere bitti.

24.09.2024 03:20
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Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Murat Altan

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan Artan (Dk. 87 Halil Dervişoğlu), Arda Kızıldağ, Viana, Saborit, Furkan Soyalp (Dk. 78 Maxim), Ndiaye, Sorescu, Kozlowski (Dk. 72 Ogün Özçiçek), Lungoyi (Dk. 72 Kenan Kodro), Okereke (Dk. 87 M'Bakata)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 77 Barisic), Ozan Tufan, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Lundstram), Cihan Çanak (Dk. 46 Dragus), Cham, Nwakaeme (Dk. 76 Umut Bozok), Banza

Sarı kartlar: Dk. 33 Okay Yokuşlu, Dk. 46 Nwakaeme, Dk. 62 Malheiro, Dk. 90+2 Banza (Trabzonspor), Dk. 36 Furkan Soyalp, Dk. 65 Kozlowski, Dk. 69 Saborit, Dk. 83 Sorescu, Dk. 90+2 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.

50. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, topla buluşan Okereke'nin ceza sahası içerisinden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

56. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Cham'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

58. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından yerden pasında Lundstram şutunu çekti. Kaleci Dioudis'in çeldiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Banza tamamladı. Top filelerle buluştu ancak hakem Volkan Bayarslan, VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında inceledi. İncelemenin ardından pozisyonun başlangıcında faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

67. dakikada sağ taraftan köşe atışı kullanan Furkan Soyalp'in ortasında iyi yükselen Saborit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

69. dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest atışta Cham şutunu çekti. Kaleci Dioudis topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Müsabaka 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK ve Trabzonspor Berabere Kaldı - Son Dakika

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