Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır

22.02.2022 17:02
Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve yarın ikinci yarısı oynanacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve yarın ikinci yarısı oynanacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu. Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Ligin 22. haftasında Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 18 Ocak Salı günü karşı karşıya gelmiş, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin devre arasında etkili olan kar yağışı nedeniyle maç tatil edilmişti.

Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır

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Kaynak: AA

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