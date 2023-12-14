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Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
14.12.2023 - 18:40,
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştiren kırmızı siyahlı ekip, yarın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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