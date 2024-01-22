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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşen Gaziantep FK'da Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Kömürcü Öğücü, karşılaşmanın çok heyecanlı olacağını söyledi.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Fenerbahçe ile eşleşti
22.01.2024 - 16:09,
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşen Gaziantep FK'da Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Kömürcü Öğücü, karşılaşmanın çok heyecanlı olacağını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekiminde Gaziantep FK, Fenerbahçe ile eşleşti. Kırmızı-siyahlıların ev sahibi olduğu eşleşmenin ardından Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Kömürcü Öğücü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile eşleştikleri için heyecanlı olduklarını belirten Öğücü, "İyi bir kura çekimi oldu. Fenerbahçe'yi kısa zaman önce misafir etmiştik, tekrar misafir edeceğiz. Heyecanlı bir maç olacak" dedi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları, 6-7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşti - Son Dakika
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