Gaziantep'in Kadın Futbol Takımı Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Gaziantep'in Kadın Futbol Takımı Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep\'in Kadın Futbol Takımı Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

ALG Spor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Ali Gözcü, hedeflerinin galibiyet ve sezon sonunda şampiyonluk olduğunu açıkladı.

31.01.2025 11:21  Güncelleme: 11:30
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Gaziantep'in kadın futbolcuları, Beşiktaş maçına hazır

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, - KADIN Futbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan ALG Spor, hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp Başkanı Ali Gözcü, hedeflerinin Beşiktaş karşısında galibiyet ve lig sonunda şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Kadın Futbol Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan ALG Spor maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hilmi Bugüner yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, futbolculara moral vermek adına ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü de katıldı.

'SEZONU ŞAMPİYON OLARAK KAPATMAK İSTİYORUZ'

ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğunu ve şampiyonluk yolunda önemli bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Takımın güçlü bir motivasyon ile sezonu şampiyon olarak kapatma hedefinde olduğunu dile getiren Gözcü, "İlk devreyi bitirdik. İkinci devrede ilk maçımızda Amedspor ile oynadık 2-0 galip geldik. Devre arasında 2 yeni oyuncuyu takımımıza dahil ettik. Hafta sonu Beşiktaş ile maçımız var. Kendi sahamızda taraftarımızı da arkamıza alarak şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz. Beşiktaş maçı şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip. Takımımızın moral ve motivasyonuyla maçı kazanacağını düşünüyorum. Şu an ligde 3'üncü sıradayız ve liderle aramızda 4 puan fark var. Ama 4 puan kapanmayacak bir şey değil. Takımımıza güveniyoruz ve sezonu hedeflediğimiz gibi şampiyon olarak kapatacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

ALG Spor Teknik Direktörü Hilmi Bugüner ise, Beşiktaş'tan puan almak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Beşiktaş ligin önemli takımı. Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Maçı kazanmak için sahaya çıkacak ve 3 puan alacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziantep'in Kadın Futbol Takımı Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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