Gaziantep'in Ünlü Teknik Adamı Sakıp Özberk Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'in Ünlü Teknik Adamı Sakıp Özberk Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 15.08.2023 21:51

Gaziantep'in ünlü teknik adamı Sakıp Özberk, akşam saatlerinde denize girdi ve boğularak hayatını kaybetti. Sakıp Özberk, futbolcu olarak birçok takımda forma giydikten sonra teknik direktörlük yapmaya başlamıştır. Türk futbol camiası, Sakıp Özberk'in vefat haberini derin bir üzüntüyle karşılamıştır.

Gaziantep'in ünlü teknik adamı Sakıp Özberk, akşam saatlerinde denize girdi ve boğularak hayatını kaybetti.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep27'de geçen habere göre, İskenderun Arsuz'daki yazlığında akşam saatlerinde denize giren Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti.

SAKIP ÖZBERK KİMDİR?

Sakıp Özberk 1945 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Futbolcu olan Sakıp Özberk, Reyhanlıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giydi. Daha sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Özberk, Siirt YSE Spor, Petrolofisi, Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnuspor, Altay SK, Bursaspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımlarını yönetti.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolcu olarak Reyhanlıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında forma giyen Sakıp Özberk; teknik direktör olarak başta Gaziantepspor olmak üzere Adana Demirspor, Zeytinburnu, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüplerinde görev yapmıştı.

Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.

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Sakıp Özberk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep'in Ünlü Teknik Adamı Sakıp Özberk Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'in Ünlü Teknik Adamı Sakıp Özberk Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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