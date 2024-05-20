Gaziantep Polisgücü, Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de ikinci oldu - Son Dakika
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Gaziantep Polisgücü, Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de ikinci oldu

Gaziantep Polisgücü, Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2\'de ikinci oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de finalde İrlanda ekibi UCD Ladies HC'ye 4-1 kaybeden Gaziantep Polisgücü, şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

20.05.2024 17:51
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de finalde İrlanda ekibi UCD Ladies HC'ye 4-1 kaybeden Gaziantep Polisgücü ikinci oldu.

Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde B Grubu'nu lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü, A Grubu'ndan lider çıkan İrlanda'nın UCD Ladies HC takımı ile finalde karşılaştı. Müsabakadan 4-1 mağlup ayrılan Gaziantep Polisgücü, şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

Günün diğer maçlarında ise Fransa'dan Cambrai HC'yi 3-1 yenen Çekya ekibi HC 1972 Rakovnik 3'üncü, İskoçya'nın Edinburgh University HC ekibini 2-1 yenen Avusturya temsilcisi AHTC Wien 5'inci, Litvanya takımı Siauliai Ginstrekte-Akademija'yı 3-2 yenen Galler'den Swansea HC 7. oldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep Polisgücü, Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2'de ikinci oldu - Son Dakika
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