Gaziantep Polisgücü, Salon Hokeyi Süper Final\'de Şampiyon Oldu

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Salon Hokeyi Erkekler Süper Final maçında Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Gaziantep Polisgücü karşılaştı. Maçı Gaziantep ekibi 5-1 kazanarak şampiyon oldu.

Salon Hokeyi Erkekler Süper Final maçı Amasya Spor Salonu'nda yapıldı. Erkekler Süper Final maçı Nevşehir Belediyesi SK-Gaziantep Polisgücü SK takımları arasında oynandı. Karşılaşmada Gaziantep Polisgücü, Nevşehir Belediyesi'ni 5-1 mağlup etti. Müsabaka sonunda Gaziantep Polisgücü şampiyonluk kupasını kaldırırken, Nevşehir ekibine de ikincilik kupası verildi.

Sporculara kupa ve madalyalarını Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve diğer yetkililer verdi.

Finalde hokey sporunda ilk yılı olan Nevşehir Belediyespor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek uzandıkları kupanın sevincini 4 aylık olan evladı Asaf Ege ile paylaşan Ali Akın Özkılıç, "Oğlum bize şans, uğur getirdi. Önümüzdeki ayda İsviçre'ye Avrupa Kulüpleri Şampiyonası'na gideceğiz. İnşallah orada da şans getirir" dedi.

Finallere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarına değinen Hokey İl Temsilcisi Seyit Ahmet Kanık ise Amasya'yı Süper Lig final müsabakalarında ve Avrupa kupalarında görmeyi hedeflediklerini söyledi. - AMASYA