Şehitkamil Belediyespor 4-0 Kazandı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyespor 4-0 Kazandı

Şehitkamil Belediyespor 4-0 Kazandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'un iddialı takımlarından Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, ligin 8. haftasında sahasında Araban Belediyespor'u ağırladı.

18.11.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'un iddialı takımlarından Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, ligin 8. haftasında sahasında Araban Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmadan 4-0'lık üstünlükle ayrılan Şehitkamil Belediyespor, puanını 18'e yükseltti.

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'in 8. haftasında evinde Araban Belediyespor'u konuk etti. Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kırmızı siyahlılar, mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta Şehitkamil ekibi, karşılaşmayı 4-0'lık galibiyetle tamamladı. Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, bu skorla 8 haftada 6. galibiyetine ulaştı. Puanını 18'e yükselten kırmızı siyahlılar, ligin 9. haftasında Bahçespor'la kozlarını paylaşacak.

"Taraftarlarımızla şampiyonluk yolunda ilerliyoruz"

Gaziantep Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı İrfan Karakuzulu, takımının ortaya koyduğu oyundan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Karakuzulu, "Evimizde önemli bir galibiyet elde ettik. En başta futbolcularımız ve hocamızı tebrik ediyorum. Şimdi önümüze bakma zamanı. Ligin 9. haftasında Bahçespor ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu maçtan da galibiyetle ayrılarak, hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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