Gazi Yarı Maratonu Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gazi Yarı Maratonu Başarıyla Gerçekleşti

Gazi Yarı Maratonu Başarıyla Gerçekleşti

GAZİANTEPte bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 1115 profesyonel atletin ve 25 bin sivil vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

01.12.2024 14:18  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
GAZİANTEPte bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 1115 profesyonel atletin ve 25 bin sivil vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Gazi Yarı Maratonu'na, start verildi. Etkinlik, Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kahramanın anısını ve binlerce gazinin hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlendi. Maratona 24 farklı ülkeden 142 yabancı sporcu ile 53 farklı şehirden 973 Türk sporcu katıldı. 10 kilometrelik parkurda 728, 21 kilometrelik parkurda ise 387 sporcu mücadele etti. Katılımcılar arasında 836 erkek ve 279 kadın sporcu yer aldı. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kent protokolü de katıldı.

Fatma Şahin, Gaziantep'i her alanda geliştirmenin yanında spor şehri yapmak için de büyük atılımlar yaptıklarını söyledi.

Sporcuların 6 bin 317 şehit ve binlerce gazinin hatırasını yaşatmak için mücadele ettiklerini dile getiren Şahin, "Bugün 6 bin 317 şehidimiz ve binlerce gazimiz için koşuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için koşuyoruz. Bugün Gazi Meclisimiz için koşuyoruz. Dünyada barışı tesis etmek için bir mesaj veriyoruz. 100 yıl önce ecdat zerdali çekirdeği ile açlığa direndi, vazgeçmedi. Toprağı için, ay yıldızlı bayrağı için mücadele etti. Şahinbey'in torunları koşmaya hazır. Her bir sporcumuza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, ise 6'ncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu'na katılmaktan mutlu olduğunu ve her yıl Gazi maratonunu federasyon olarak desteklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyelerinin işaretiyle koşu başladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gaziantep, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazi Yarı Maratonu Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
14:30 Muhalifler, Hanaser’de 30 rejim askerini esir aldı Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 15:25:24. #1.11#
SON DAKİKA: Gazi Yarı Maratonu Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.