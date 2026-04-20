Gaziantep\'te Okçuluk il Birinciliği müsabakaları tamamlandı

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları, Şehitkamil Belediyesi M. Hayri Özkeçeci Stadyumu'nda başarıyla tamamlandı.

Farklı yaş grupları ve kategorilerde düzenlenen organizasyona toplam 350 sporcu katılım sağladı. Gün boyunca devam eden müsabakalarda sporcular, teknik beceri ve konsantrasyonlarını en üst düzeyde sergileyerek kıyasıya mücadele etti.

Gaziantep'i Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecekler

Müsabakalar sonucunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, Mayıs ayında Samsun'da düzenlenecek Okullar Arası Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil etme hakkı kazandı. İl birinciliği organizasyonu, sporcuların ulusal düzeydeki yarışmalara hazırlanması açısından önemli bir aşama olarak değerlendirildi.

Gençlerimiz gelecek adına umut veriyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi İhsan Kaynak, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede, müsabakaların yüksek katılım ve rekabet düzeyiyle dikkat çektiğini söyledi. Kaynak, "İlimizde okçuluk branşına olan ilginin her geçen gün artması bizleri son derece memnun etmektedir. Sporcularımızın disiplinli çalışmaları ve sergiledikleri performans, gelecek adına önemli bir potansiyeli ortaya koymaktadır. Türkiye Şampiyonası'nda, Gaziantep'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın Umut Yılmaz'a, tüm antrenörlerimize, sporcularımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Velilerden spora destek mesajı

Veliler ise çocuklarının sporla iç içe yetişmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Veliler, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür ettiler. - GAZİANTEP