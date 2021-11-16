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Gaziantep'te yarı maraton ve yol koşusu düzenlenecek - Son Dakika

Gaziantep'te yarı maraton ve yol koşusu düzenlenecek

16.11.2021 16:16
Gaziantep'te yarı maraton ve yol koşusu düzenlenecek

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında Gazi Yarı Maratonu ve 10 kilometre yol koşusu düzenlenecek.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında Gazi Yarı Maratonu ve 10 kilometre yol koşusu düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 kişinin hatırasını yaşatmak adına koşu düzenlenecek.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 19 Aralık Pazar günü saat 09.00'da Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak Gazi Yarı Maratonu'nda, çok sayıda profesyonel atlet ter dökecek. Yol Koşusu'nda ise binlerce Gaziantepli de koşacak.

Yarışmada birinciye 6 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 4 bin lira para ödülü verilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep'te yarı maraton ve yol koşusu düzenlenecek - Son Dakika Spor


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