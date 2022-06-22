Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Büyükekşi'ye ziyaret

22.06.2022 16:36
Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Büyükekşi'ye ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraberlerindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraberlerindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki idari merkezde gerçekleştirilen ziyarette, TFF yönetim kurulu üyeleri Müslüm Özmen, Yalçın Orhan, genel sekreter Kadir Kardaş, Gaziantep Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı İsmet Özcan, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal ve ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü de yer aldı.

Ziyarette Büyükekşi, günün anısına konuklarına isimleri yazılı A Milli Takım forması takdim ederken, misafir heyet de Büyükekşi'ye çeşitli hediyeler verdi.

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Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Fatma Şahin, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika
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