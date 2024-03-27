Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Futbol Kulübü\'nü ziyaret etti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Çeber, ziyarette kulüp başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Selçuk İnan ve futbolcularla görüştü.
Çeber, ziyaretteki konuşmasında, takımı ikinci kez ziyaret ettiğini ve maçlara sürekli geldiğini hatırlattı.
Tüm güçleriyle takımın arkasında olduklarını anlatan Çeber, şunları kaydetti:
"Takımımızın arkasındayız. Çok sevdiğim Selçuk İnan kardeşime 'hayırlı olsun' demek için buradayım. Kendisi taraflı tarafsız herkesin çok sevdiği bir futbolcu ve spor adamı. Gelişiyle şehir yeniden motive oldu. Tabi şehir olarak bir endişemiz yok. Şu anda bulunduğumuz yerin olmamız gereken yer olmadığını da biliyoruz. İsim isim her birinizin futbolcu kalitenizi biliyoruz. Bunun için tüm gücümüzle sizin yanınızdayız. Bu seneyle ilgili kaygımız yok. Önümüzdeki sene ne kadar yukarıda olabiliriz onu düşünüyoruz. Size güveniyoruz, yanınızdayız."
Konuşmanın ardından futbolcularla ve Selçuk İnan ile sohbet eden Vali Çeber, futbolcuların antrenmanını izledi ve başarılar dileyerek kulüpten ayrıldı.
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