Gebze, Alanya'yı Deplasmanda Yendi

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: İsmail Yıldırım, Pınar Elma
ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Hofer, İbrahim Emet (Zeka Çağatay Kır, Marshall, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, İsmail Koçak)
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Semih Çelik, Franca, Kaan Atmaca, Kemal Kayhan, Berk Dilmenler, Metin Durmuş, Aykut Acar)
Setler: 25-20, 14-25, 15-25, 13-15
Süre: 136 dakika (28, 23, 24, 36, 25 )
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.
