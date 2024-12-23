Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Konya\'yı 3-0 Mağlup Etti

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Ampute Süper Ligi ekiplerinden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, evinde ağırladığı Konya Ampute ekibini 3-0 mağlup etti.

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, bu hafta sonu evinde ağırladığı Konya Ampute Futbol Kulübü'nü 3-0'lık farklı skorla mağlup etti. Bu önemli karşılaşma öncesi Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımını ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Konya ekibi karşısında başarılar diledi. 48. dakikada Serkan Dereli, 50. dakikada Barış Telli ve 50+1'de İsmail Korkmaz'ın golleriyle Konya Ampute Futbol ekibini mağlup eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 5 maçta elde ettiği 13 puanla Ampute Süper Ligi'nin 2. sırasında yer alıyor. - KOCAELİ