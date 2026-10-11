Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

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Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor\'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi
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Gebze Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley'de Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yenerek 2. Grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Maçı 25-19'luk setlerle kazanan Gebze temsilcisinde Finlandiyalı Luka Marttila 17 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

Gebze Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley'de Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yenerek 2. Grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

2026-2027 sezonuna AXA Sigorta Kupa Voley karşılaşmalarıyla başlayan Gebze Belediyespor, gruptaki son maçında ligin yeni ekiplerinden Sungurlu Belediyespor ile karşılaştı. İlk maçında Sultanbeyli Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Gebze temsilcisi, Sungurlu Belediyespor karşısında da aynı skorla galip geldi.

Karşılaşmada setleri 25-19, 25-19 ve 25-19 kazanan Gebze Belediyespor, bu sonuçla grubunu ilk sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Toplam 78 dakika süren maçta Gebze Belediyespor'un Finlandiyalı oyuncusu Luka Marttila, 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Sokola 12, Gökhan Gökgöz ise 9 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Kaynak: İHA
SigortaGebzeSporSon Dakika

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