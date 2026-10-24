Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor\'u 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı

Gebze Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi ikinci haftasında Gebze Belediyespor, sahasında Sungurlu Belediyespor'u 25-19, 25-19 ve 25-12'lik setlerle 3-0 yendi. Gebze Belediyespor ligde ikinci galibiyetini alırken Sungurlu Belediyespor ikinci yenilgisini yaşadı ve galibiyetle tanışamadı.
Salon: Gebze
Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka
Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Tervaportti, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Osmanoviç)
Sungurlu Belediyespor: Uriarte, Oğulcan Yatgın, Espeland, Ahmet Kaan Karaçil, Kemal Kayhan, Ensing (Serkan Koçak, Ümit Demir, Eren Kanlı, Gökhan Çatal, Balabanov)
Setler: 25-19, 25-19, 25-12
Süre: 88 dakika (28, 34, 26)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Gebze Belediyespor, sahasında Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.
Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini alırken Sungurlu Belediyespor, ikinci yenilgisini yaşayarak galibiyetle tanışamadı.
Kaynak: AA
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