Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü

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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın önemli isimlerinden ve Fenerbahçe'nin oyuncusu Melissa Vargas bu kez ettiği dansla büyük beğeni aldı.

BEĞENİ YAĞIYOR

Vargas'ın bir gece kulübünde gerçekleştirdiği dans performansı büyük ilgi gördü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MELİSSA VARGAS KİMDİR?

Doğum: 16 Ekim 1999 (24 yıl yaşında), Cienfuegos, Küba

Boy: 1,93 m

Şu andaki takımı: Türkiye

Kilo: 76 kg

Smaç yüksekliği: 326 santimetre (128 in)

Tam adı: Melissa Teresa Vargas Abreu

Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teresa Vargas Abreu (d. 16 Ekim 1999, Cienfuegos), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur. İtalya'da düzenlenen 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na Küba kadın millî voleybol takımı üyesi olarak katılan sporcu, 2023'te Türkiye kadın millî voleybol takımına katıldı.[ 2023'te CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İsveç'e karşı oynanan maçta 112 km/sa hızındaki servis ile Tijana Boskovic'e ait olan 111,4 km/sa'lik servis hızı rekorunu kırmıştır.