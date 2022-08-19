Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi - Son Dakika
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Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi

19.08.2022 15:51

Göztepe Kulübü'nün yeni sahibi Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in CEO'luğunu yaptığı Sports Republic şirketi oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada devir işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. İşlemlerin resmiyet kazanmasının ardından Sport Republic bünyesindeki İngiliz ekibi Southampton, Göztepe'ye sosyal medyadan 'hoş geldin' mesajı gönderdi.

8 yıldır Göztepe'nin hisselerinin çoğunu elinde bulunduran ve geçen sezon içinde başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil, kulübün çoğunluk hissesini Sport Republic'e devretti.

"SPORT REPUBLIC VE GÖZTEPE ARTIK BİRLİKTE"

Göztepe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte." ifadelerine yer verildi. Sport Republic bünyesinde bulunan İngiliz ekibi Southampton ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Göztepe'ye "Hoş geldin." dedi.

Göztepe resmen yabancı iş insanına devredildi! İngiliz ekibi Southampton'dan jet hızında mesaj geldi

RASMUS ANKERSEN KİMDİR?

Danimarka'da Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Rotayı İngiltere'ye çeviren Ankersen ilk olarak Brendford'ta görev aldı. Brendford'u yaklaşık 6 yıl boyunca yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Ankersen, 2021'de Southampton'ın sahibi oldu. Futbolculuk geçmişi de bulunan Ankersen'in 18 yaşında Midtjylland formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı ciddi sakatlık sonrası futbol hayatı sona erdi. Ancak futboldan kopmayan Ankersen, Midtjylland'ta teknik adamlık görevi üstlenip, altyapı projeleri geliştirdi. Danimarka'da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak anılan Rasmus Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu.

İLK YABANCI YATIRIMCI

Rasmus Ankersen, Göztepe Sportif AŞ'de Mehmet Sepil'in hisselerini resmen devralırsa Türk sporuna ilk yabancı yatırım olacak. Avrupa'da birçok kulüp, ABD, Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırımcılar tarafından yönetilirken, İzmir'in 1925 yılında kurulan 97 yıllık temsilcisi Göztepe, Türk futbolunda ilk yabancı yatırım alan kulüp olacak. Mehmet Sepil, daha önce yaptığı basın açıklamasında Ankersen'le görüştüklerini doğrulayıp kulübün küme düşerek gelirlerini azalmasıyla ibrenin yerli yatırımcılara döndüğünü açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi - Son Dakika
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