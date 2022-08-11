Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor - Son Dakika
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Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor

11.08.2022 20:34

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Chelsea'nin geçen sene Beşiktaş'a kiraladığı Michy Batshuayi'yi Fenerbahçe'ye önerdiğini öne sürdü. Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe, Batshuayi ile anlaştı" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe golcü transferinde çok tanıdık bir isme yöneldi. Sarı-lacivertlilerin, geçen sezon Beşiktaş'ta top koşturan Batshuayi ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

"FENERBAHÇE, BATSHUAYI İLE ANLAŞTI"

Ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe, Batshuayi ile anlaştı." ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık'tan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Fenerbahçe, Batshuayi ile anlaştı

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 14 GOL ATTI

2016'da 39 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Michy Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'la ligde 33 maça çıkarken 14 gol attı ve 5 asist yaptı.

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Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi

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Son Dakika Spor Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor - Son Dakika
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