Fenerbahçe golcü transferinde çok tanıdık bir isme yöneldi. Sarı-lacivertlilerin, geçen sezon Beşiktaş'ta top koşturan Batshuayi ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe, Batshuayi ile anlaştı." ifadelerini kullandı.
2016'da 39 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Michy Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'la ligde 33 maça çıkarken 14 gol attı ve 5 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor - Son Dakika