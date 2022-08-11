Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor

Fenerbahçe golcü transferinde çok tanıdık bir isme yöneldi. Sarı-lacivertlilerin, geçen sezon Beşiktaş'ta top koşturan Batshuayi ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

"FENERBAHÇE, BATSHUAYI İLE ANLAŞTI"

Ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe, Batshuayi ile anlaştı." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 14 GOL ATTI

2016'da 39 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Michy Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'la ligde 33 maça çıkarken 14 gol attı ve 5 asist yaptı.