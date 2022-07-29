Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor - Son Dakika
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Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor

29.07.2022 17:37

Trabzonspor, geçen sezon ki şampiyonluğundan sonra bu sezon için de iddialı bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Karadeniz ekibi, Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmelere başladı.

Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekip golcü arayışlarını sürdürüyor.

HEDEF MICHY BATSHUAYI

Süper Kupa maçıyla sezonu açacak olan son şampiyon Trabzonspor, golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Bordo mavili ekip, Şampiyonlar Ligi play-off turu geçilir ve yabancı kontenjanında yer açılırsa Batshuayi'yi kiralamak için temaslara başlayacak.

CHELSEA OYUNCUYU GÖNDERMEK İSTİYOR

Sözcü'nün aktardığı habere göre, hem oyuncuyla hem de kulübü Chelsea ile temaslarını sürdüren Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde Batshuayi transferinde somut adımlar atması bekleniyor. Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon 165 bin Euro kazanan 28 yaşındaki golcünün maaş beklentisi yüksek olsa da, bordo mavili yönetim şartları zorlayacak. Belçikalı oyuncu geçen sezon Beşiktaş formasıyla 42 maçta 14 gol 3 asist ile oynadı.

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Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor - Son Dakika
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