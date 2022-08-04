Türk boksör Hüseyin Cinkara uluslararası şampiyonaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Türk boksör Hüseyin Cinkara uluslararası şampiyonaya hazırlanıyor

04.08.2022 12:13
Türk boksör Hüseyin Cinkara uluslararası şampiyonaya hazırlanıyor

Geçen yıl profesyonel boks camiasında Avrupa şampiyonluğu elde eden Hüseyin Cinkara, 24 Eylül'de Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yapılacak uluslararası şampiyonada ringe çıkacak.

Geçen yıl profesyonel boks camiasında Avrupa şampiyonluğu elde eden Hüseyin Cinkara, 24 Eylül'de Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yapılacak uluslararası şampiyonada ringe çıkacak.

Kariyerini Almanya'da sürdüren Kahramanmaraşlı ünlü boksör Hüseyin Cinkara, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Profesyonel boks kariyerine 2016 yılında başlayan Cinkara, 2021 yılında profesyonel camiada Avrupa şampiyonluğu elde etti. Boksör Cinkara şimdi ise uluslararası şampiyonaya hazırlanıyor.

Türk profesyonel boks tarihinde bugüne kadar birçok başarı elde eden ve birçok yenilgisiz rakiplerini yenmeyi başaran Hüseyin Cinkara, 24 Eylül Cumartesi akşamı Almanya'nın Ludwigshafen kentinde dişli rakibi Amerikalı Sands ile uluslararası şampiyonada ringe çıkacak.

"Sert bir müsabaka geçecek"

Profesyonel kariyerindeki maçın 18 tamamını kazanan ve bunun 15'ini nakavt ile tamamlayan Cinkara, rakibi Sands'in de 22 maç kazandığını ve bunların 19'unun nakavt olduğunu belirtti. Maç için hesaplanan kazanma oranlarının eşit göründüğünü söyleyen Cinkara, "Karşımızda güçlü bir rakip var. Kendisi Amerikalı. O maçı kazandıktan sonra dünya eleme maçına gireceğiz. Tabii, amacımız maçı kazanmak, gelecek unvanımızla kemerimizi takıp aynı zamanda memleketimizi, Türk ve İslam alemini en güzel şekilde temsil edip gururlandırmak. Rakibimin adı Al Sands, ona karşı sağlam bir müsabaka olacak. Kendisi 22 maçını kazanmış, 19'u nakavtla sonuçlanmış. O da nakavtçı. Aslında bir nevi benim de nakavt oranım yüksek, 18 profesyonel maçım var, 15'ini nakavt ile kazandım. Yani sert bir müsabaka geçecek. Bakalım 12 raunda kadar gidecek mi? Oranlara göre bakıldığında yüzde 50'ye 50 gözüküyor ama tabii ben inşallah nakavt üzerine oynamaya çalışıp maçı güzel şekilde bitirmek istiyorum" diye konuştu.

Cinkara, ailesiyle birlikte tatile geldiği Sinop'ta da çalışmalarını aksatmıyor. Ayancık'ta bulunan Cinkara sabahın erken saatlerinde sahile giderek koşuya çıktığını ve fitness antrenmanları yaptığını belirterek, "Normalde bizim 2 aylık hazırlık kamp sürecimiz oluyor, kampa girmeden önce güzel Sinop'a eşim Zeynep ve ailemle birlikte tatile geldik. Aynı zamanda çalışmalarımı burada da sürdürüyorum, koşularımı sahilde yapıyorum çok güzel oluyor" dedi.

Cinkara, gelecek hafta Almanya'ya döndüğünde büyük maç için sıkı bir kampa gireceğini sözlerine ekledi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Hüseyin Cinkara, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk boksör Hüseyin Cinkara uluslararası şampiyonaya hazırlanıyor - Son Dakika

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