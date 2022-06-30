Geçen yılın finalisti Karolina Pliskova, Wimbledon'a 2. turda veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Katie Boulter'e 2-1 yenilerek 2. turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 4. gün maçlarına devam edildi.

Kadınlar dünya sıralamasının 118. basamağındaki Katie Boulter, 2021 finalisti Karolina Pliskova'yı 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Boulter, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında 3. tura çıktı.

Jessica Pegula (8), Harriet Dart'ı 2-1 (4-6, 6-3, 6-1), Barbora Krejcikova (13), Viktorija Golubic'i 2-0 (6-3, 6-4), Elena Rybakina (17) ise Bianca Andreescuyu 2-0 (6-4, 7-6) ile geçerek 3. tur biletini aldı.

Bir sürpriz sonuç da erkeklerde klasmanın 132. sırasındaki Liam Broady'den geldi. Broady, Diego Schwartzman'ı (12) 6-2, 4-6, 0-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 yenerek kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında 3. tura yükseldi.

Stefanos Tsitsipas (4), Jordan Thompson'ı 3-0, Botic van de Zandschulp (21) ise Emil Ruusuvuori'yi 3-1'lik skorla eleyerek yoluna devam etti.