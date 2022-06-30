Geçen yılın finalisti Karolina Pliskova, Wimbledon'a 2. turda veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Geçen yılın finalisti Karolina Pliskova, Wimbledon'a 2. turda veda etti

30.06.2022 19:27
Geçen yılın finalisti Karolina Pliskova, Wimbledon'a 2. turda veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Katie Boulter'e 2-1 yenilerek 2. turda elendi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Katie Boulter'e 2-1 yenilerek 2. turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 4. gün maçlarına devam edildi.

Kadınlar dünya sıralamasının 118. basamağındaki Katie Boulter, 2021 finalisti Karolina Pliskova'yı 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Boulter, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında 3. tura çıktı.

Jessica Pegula (8), Harriet Dart'ı 2-1 (4-6, 6-3, 6-1), Barbora Krejcikova (13), Viktorija Golubic'i 2-0 (6-3, 6-4), Elena Rybakina (17) ise Bianca Andreescuyu 2-0 (6-4, 7-6) ile geçerek 3. tur biletini aldı.

Bir sürpriz sonuç da erkeklerde klasmanın 132. sırasındaki Liam Broady'den geldi. Broady, Diego Schwartzman'ı (12) 6-2, 4-6, 0-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 yenerek kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında 3. tura yükseldi.

Stefanos Tsitsipas (4), Jordan Thompson'ı 3-0, Botic van de Zandschulp (21) ise Emil Ruusuvuori'yi 3-1'lik skorla eleyerek yoluna devam etti.

YORUMLAR
500
Badosa, Wimbledon'da üçüncü tura çıktı Badosa, Wimbledon'da üçüncü tura çıktı Ukraynalı tenisçi Tsurenko, savaş sırasında tenis oynarken 'suçlu' hissettiğini söyledi Ukraynalı tenisçi Tsurenko, savaş sırasında tenis oynarken 'suçlu' hissettiğini söyledi
Kaynak: AA

Karolina Pliskova, Wimbledon, Londra, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geçen yılın finalisti Karolina Pliskova, Wimbledon'a 2. turda veda etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
18:53 Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 19:43:45. #1.11#
SON DAKİKA: Geçen yılın finalisti Karolina Pliskova, Wimbledon'a 2. turda veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement