Saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, yaralanmasının ardından yattığı sedyeyi paylaşıp yardım istedi: Kimdeyse söylesin - Son Dakika
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Saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, yaralanmasının ardından yattığı sedyeyi paylaşıp yardım istedi: Kimdeyse söylesin

29.11.2022 18:26
Saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, yaralanmasının ardından yattığı sedyeyi paylaşıp yardım istedi: Kimdeyse söylesin

Geçtiğimiz günlerde oynanan Göztepe-Altay maçında rakip taraftar tarafından sert bir şekilde darbedilen Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, üzerinde eldivenlerinin bulunduğu kanlı sedyeyi paylaştığı görsele, "Eldivenler sedyede kalmış. Kimdeyse söylesin. Kale bana emanet. Dualarınızla en kısa zamanda tekrar döneceğim." notunu düştü.

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe- Altay derbisinde sahaya giren bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'e saldırdı. Saldırının ardından karşılaşma tatil edilirken olaya karışan birçok kişi gözaltına alındı. Yaşananlar sonrası Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'in yaptığı paylaşım dikkat çekti.

DERBİ YARIDA KALMIŞTI

Göztepe - Altay maçında yaşananlar büyük ses getirdi. Fişek atılması nedeniyle Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bir taraftarda sahaya inerek köşe gönderi ile Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Olayın ardından ambulansla hastaneye götürülen genç kalecinin yapılan müdahalelerin ardından durumunun iyi olduğu bilgisi verilmişti.

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'ten ben buradayım mesajı! 'Eldivenler sedyede kalmış. Kimdeyse söylesin. Kale bana emanet.'

ALTAY KALECİSİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Tedavisinin ardından taburcu edilen Ozan Evrim Özenç, yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti. Özenç yaptığı paylaşımda eldivenlerinin üzerinde bulunduğu kanlı sedyenin görselini kullanırken, "Eldivenler sedyede kalmış. Kimdeyse söylesin. Kale bana emanet. Dualarınızla en kısa zamanda tekrar döneceğim" ifadelerini kullandı.

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'ten ben buradayım mesajı! 'Eldivenler sedyede kalmış. Kimdeyse söylesin. Kale bana emanet.'
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Son Dakika Spor Saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, yaralanmasının ardından yattığı sedyeyi paylaşıp yardım istedi: Kimdeyse söylesin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, yaralanmasının ardından yattığı sedyeyi paylaşıp yardım istedi: Kimdeyse söylesin - Son Dakika
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