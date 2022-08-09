Eylül Kibaroğlu Euro Tour Şampiyonu

Geçtiğimiz yıldan bu yana farklı branşlarda 3 kez Avrupa Şampiyonu, bir kez de Avrupa ikincisi olan milli bilardocumuz Eylül Kibaroğlu göğsümüzü bir kez daha kabarttı.

Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu EPBF tarafından Bulgaristan'ın Petrich şehrinde düzenlenen ve ferdi branşta en prestijli turnuvalardan biri olan Euro Tour'u ilk defa kazanmayı başaran Eylül Kibaroğlu, geçtiğimiz hafta da Predator Pool Masters Cup'ı kazanmış ve dünya şampiyonluğu için en güçlü adaylardan biri olduğunu göstermişti.