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Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı 5. Kez İl Birincisi Oldu - Son Dakika
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Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı 5. Kez İl Birincisi Oldu

Kütahya'nın Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız futbol takımı, 5 yıldır süregelen bir geleneği bozmadı ve yine il birincisi oldu. Genç kızlar futbol turnuvasında final kaybetmeyen takım, Kütahya'yı bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı. Okul müdürü, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek, Türkiye şampiyonasına katılmayı umut ettiklerini belirtti.

Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı 5. Kez İl Birincisi Oldu
05.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:42
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Kütahya'nın Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız futbol takımı 5 yıllık geleneği bozmadı yine il birincisi oldu.

Kütahya'da düzenlenen Genç kızlar futbol turnuvasında 5 yıldır final kaybetmeyen Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı bu sene de Kütahya TOKİ sahasında oynanan finalde Kılıçarslan Anadolu Lisesi Kız Futbol takımını 2-1 yenerek Bölge finallerinde Kütahya'yı temsil etme hakkı kazandı.

Kız futbol takımının bu başarısından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Okul Müdürü Mustafa Aslan, "Kızlarımız 5 senedir bu turnuvada final oynuyor ve kaybetmiyor. Okulumuz il birincisi olarak Kütahya'yı bölge finallerinde temsil edecek. İnşallah bölge finallerinden de alnımızın akıyla çıkarak Türkiye şampiyonasına katılacağız. Öğrencilerimize güveniyoruz. Kızlarımızı ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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