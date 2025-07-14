Gediz Yaz Spor Okulları, Genç Sporculara Enerji Katıyor - Son Dakika
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Gediz Yaz Spor Okulları, Genç Sporculara Enerji Katıyor

Gediz Yaz Spor Okulları, Genç Sporculara Enerji Katıyor
14.07.2025 12:18  Güncelleme: 12:21
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Gediz'de yaz aylarının enerjisini spora dönüştüren Yaz Spor Okulları, yoğun katılımla devam ediyor. Yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı organizasyonu, Gediz Belediye Başkanı ve İlçe Spor Müdürü ziyaret etti. Sporun ve eğitimin önemi vurgulandı.

Gediz'de yaz aylarının enerjisini spora dönüştüren Yaz Spor Okulları, bu yıl da yoğun katılımla devam ediyor.

Gediz İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen ve yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı Yaz Spor Okullarını, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ve İlçe Spor Müdürü Mecid Pehlivan ziyaret etti. Minik sporcularla yakından ilgilenen Başkan Akel ve Müdür Pehlivan, sporun ve eğitimin önemine vurgu yaparken, genç sporculara çeşitli hediyeler takdim ederek onların motivasyonunu artırdı. Ziyaret, öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Gediz İlçe Spor Müdürü Mecid Pehlivan, Yaz Spor Okullarının amacının gençleri spora teşvik etmek ve sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti. Pehlivan, "Yaz Spor Okullarımızda bu yıl yaklaşık 600 öğrencimizle birlikteyiz. Amacımız, çocuklarımızın yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak, spor alışkanlığı kazandırmak ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Başkanımız Necdet Akel'in ziyareti de öğrencilerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Geleceğin sporcularını Gediz'de yetiştirmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ise yaptığı açıklamada, gençlerin sporla iç içe olmalarının önemine değindi. Akel, "Gediz Yaz Spor Okullarımızda pırıl pırıl evlatlarımızla bir araya geldik. Onların enerjisi ve spora olan tutkusu bizleri çok mutlu etti. Spor, sadece fiziksel gelişim için değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve sağlıklı yaşam bilinci için de çok önemlidir. Eğitimle birlikte spor, geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın her alanda başarılı olması için Gediz Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm sporcu yavrularımıza ve onları spora yönlendiren ailelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Spor Gediz Yaz Spor Okulları, Genç Sporculara Enerji Katıyor - Son Dakika

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