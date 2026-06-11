Gedizli profesyonel futbolcular Başkan Akel ile bir araya geldi - Son Dakika
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Gedizli profesyonel futbolcular Başkan Akel ile bir araya geldi

Gedizli profesyonel futbolcular Başkan Akel ile bir araya geldi
11.06.2026 12:24  Güncelleme: 12:26
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Kütahya’nın Gediz ilçesinde yetişen ve profesyonel liglerde başarıyla mücadele eden futbolcular, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel’i makamında ziyaret etti. Başkan Akel, sporculara başarılar dileyerek desteğin süreceğini belirtti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yetişerek Türk futbolunun farklı liglerindeki profesyonel kulüplerde başarıyla mücadele eden ve ilçenin gururu olan Gedizli futbolcular, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'i makamında ziyaret etti.

Yeşil sahalarda Gediz'i başarıyla temsil eden profesyonel futbolcular; Kırşehir Spor forması giyen Mustafa Pınarcı, Kütahyaspor'da mücadele eden Hidayet Mert Demir ve Balıkesirspor'un başarılı futbolcusu Melih Öztürk, bölgenin tanınan ve değerli teknik adamlarından İbrahim Demir hocayla birlikte Başkan Akel ile bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve profesyonel futbolcuların başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, "Gediz topraklarından yetişip profesyonel liglerde fırtına gibi esen kıymetli futbolcu kardeşlerimizi ve bu yeteneklerin yetişmesinde büyük emeği olan değerli hocamız İbrahim Demir'i belediyemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Kırşehir Spor forması giyen Mustafa Pınarcı'ya, Kütahyaspor'da mücadele eden Hidayet Mert Demir'e ve Balıkesirspor'un başarılı futbolcusu Melih Öztürk'e bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Akel ayrıca, "Spor hayatlarında başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyor, azimleriyle ve centilmenlikleriyle ilçemizi en güzel şekilde gururlandıran gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Gediz Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz her zaman sürecektir. Evlatlarımızın yolları ve bahtları açık olsun" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, futbolcuların Başkan Akel'e formaları ve futbol kariyerleri hakkında bilgi vermesinin ardından, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gedizli profesyonel futbolcular Başkan Akel ile bir araya geldi - Son Dakika

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