Gedizli Kick Boksçuları Turgutlu\'dan Madalyalarla Döndü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sportif başarıları ile gündemden düşmeyen kick boks sporcuları, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden madalyalarla döndüler.
Turgutlu'da gerçekleştirilen iller arası Halk Eğitim Merkezleri Arası Minikler Kategorisinde turnuvaya katılan Gedizli sporcular 14 madalya ve kupa ile döndüler.
Kaymakam Hakan Alkan öncülüğünde Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğünde çalışmalarını sürdüren sporcular başarıdan başarıya koşarken bu çerçevede Nursem Ecren Keskin 37 kg'da üçüncülük, Gülce Karakuş 67 kg'da ikincilik, Emel Karaaydın 42 kg'da üçüncülük, Özlem Kazak 23 kg'da üçüncülük, Ayşe Sena Gül Özkul 31 kg'da üçüncülük, Hasan Ali Erdoğan 23 kg'da üçüncülük, Furkan Özcan Ay 34 kg'da birincilik, Elif Abik 42 kg'da üçüncülük, Filiz Tuana Ay 37 kg'da birincilik, Emir Can 23 kg'da ikincilik, Kadir Cinoğlu 32 kg'da ikincilik, Hüseyin Efe Gür 27 kg'da üçüncülük, Nesli Sude Kazak 42 kg'da ikincilik, Hiranur Çulha 24 kg'da ikincilik elde ettiler. - KÜTAHYA
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