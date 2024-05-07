Gedizli Kick Boksçuları Turgutlu'dan Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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Gedizli Kick Boksçuları Turgutlu'dan Madalyalarla Döndü

Gedizli Kick Boksçuları Turgutlu\'dan Madalyalarla Döndü

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki kick boks sporcuları, Turgutlu'da düzenlenen turnuvada 14 madalya ve kupa kazandı. Gedizli sporcular, Kaymakam Hakan Alkan öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından destekleniyor.

07.05.2024 11:23
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde sportif başarıları ile gündemden düşmeyen kick boks sporcuları, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden madalyalarla döndüler.

Turgutlu'da gerçekleştirilen iller arası Halk Eğitim Merkezleri Arası Minikler Kategorisinde turnuvaya katılan Gedizli sporcular 14 madalya ve kupa ile döndüler.

Kaymakam Hakan Alkan öncülüğünde Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğünde çalışmalarını sürdüren sporcular başarıdan başarıya koşarken bu çerçevede Nursem Ecren Keskin 37 kg'da üçüncülük, Gülce Karakuş 67 kg'da ikincilik, Emel Karaaydın 42 kg'da üçüncülük, Özlem Kazak 23 kg'da üçüncülük, Ayşe Sena Gül Özkul 31 kg'da üçüncülük, Hasan Ali Erdoğan 23 kg'da üçüncülük, Furkan Özcan Ay 34 kg'da birincilik, Elif Abik 42 kg'da üçüncülük, Filiz Tuana Ay 37 kg'da birincilik, Emir Can 23 kg'da ikincilik, Kadir Cinoğlu 32 kg'da ikincilik, Hüseyin Efe Gür 27 kg'da üçüncülük, Nesli Sude Kazak 42 kg'da ikincilik, Hiranur Çulha 24 kg'da ikincilik elde ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gedizli Kick Boksçuları Turgutlu'dan Madalyalarla Döndü - Son Dakika

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