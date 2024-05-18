Gedson Fernandes, Hatayspor maçında 127 gün sonra gol attı

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Hatayspor maçıyla birlikte 127 gün sonra gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşılaşırken, siyah-beyazlıların ilk golünü 50. dakikada Portekizli futbolcu Gedson Fernandes kaydetti. Gedson bu golle birlikte 127 gün sonra gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlı formayla son olarak Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında gol atan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 43 mücadelede 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Hatayspor karşısında yedek kulübesinde başlayan Gedson, 46. dakikada Alex Chamberlain'in yerine oyuna girdi. - İSTANBUL
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