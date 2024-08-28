Gedson Fernandes: Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak - Son Dakika
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Spor

Gedson Fernandes: Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Lugano karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını belirterek hedeflerinin Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu söyledi.

28.08.2024 14:50
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Lugano karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını belirterek hedeflerinin Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın saat 21.00'de İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk edecek. Siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabaka ile ilgili düşüncelerini aktaran Fernandes, "Hepimiz yarın ki maçın ne kadar önemi olduğunu biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Yüzde yüzümüzü verip, Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Tek odak noktamız; Avrupa Ligi'ne katılmak"

Lugano ile oynanan ilk maçta kaydettiği goller ve performansıyla ilgili sorulan soruya 25 yaşındaki futbolcu, "Bireysel istatistiğin önemli olduğunu düşünmüyorum. Takım halinde ne yaptığımız önemli. Yarın çok zorlu bir maçımız var. Tek odak noktamız; bu maçı kazanıp Avrupa Ligi'ne katılmak" yanıtını verdi.

"Hocamızın getirdiği en önemli şey öz güven"

Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst'la ilgili görüşlerini paylaşan Fernandes, "Geçen sezon kötüydü evet. Bu sezon hocamız ve yeni oyuncular geldi. Bize getirdiği en önemli şey öz güven. Hocanın bize güvendiğini biliyoruz. Yapmamız gereken şey iyi çalışmak ve başladığımız gibi iyi bitirmek" dedi.

"Ciro ve Rafa'nın bize katkılarını görüyoruz"

Portekizli futbolcu, son olarak takımın durumu hakkında, "Takımdaki her oyuncu önemli. Ciro, Rafa kaliteleri belli. Geldikleri günden beri bize olan katkılarını görüyoruz. Beraber oynamamız lazım. Önmli olan beraber bir şeyleri başarmamız" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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