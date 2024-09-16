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Gedson'un Rekoru Yakın!

Gedson\'un Rekoru Yakın!

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i, kariyer rekorunu kırmaya 1 golle yaklaşmış durumda.

16.09.2024 12:10
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Gedson Fernandes'in kariyer rekorunu kırmasına 1 gol kaldı

ALİ DANAŞ - İSTANBUL, - LİGE ve Avrupa'ya süper bir başlangıç yapan Beşiktaş, 5'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, ligdeki ilk puan kaybını da yaşadı.

Rakibinin uzun süre 10 kişi oynaması ve yoğun baskıya rağmen aradığı galibiyet golünü bir türlü atamayan siyah beyazlılar, 3 maçlık galibiyet serisini beraberlikle bitirmiş oldu. Beşiktaş bu beraberliğe rağmen yine de geçen sezona göre müthiş bir ivme yakalamış durumda.

Geçtiğimiz sezonun tamamında oluğu gibi, sezon başında da kötü olan siyah beyazlılar, ilk 5 hafta sonunda 7 puanla 10'uncu sırada yer alıyordu. 5 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, daha 5 maçta 2 mağlubiyete ulaşmıştı. Bu sezona ise çok formda giren Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde, bir haftasını bay geçtiği ligde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı ve 4'üncü sırada yer aldı.

Beşiktaş 6 gol atıp 8 yediği ve -2 averaja sahip olduğu geçen sezonun ilk 5 maçının kötü istatistiğini, bu sezon sadece 4 maçta 9 gol atıp 3 gol yiyerek +6 averaja çevirdi.

GEDSON FERNANDES'İN KARİYER REKORUNU KIRMASINA 1 GOL KALDI

Beşiktaş'ta bu sezon en çok göze çarpan isimlerin başında, hiç şüphesiz Gedson Fernandes geliyor.

Siyah beyazlı takımda geçirdiği iki sezonda, beklentilerin oldukça uzağında kalan ve zaman zaman gönderilmesi gündeme gelen Fernandes, Giovanni van Bronckhorst'un gelişiyle farklı bir profil çizmeye başladı. Hücum etkinliğini en üst seviyeye çıkartan Portekizli orta saha, 7 maçta 5 gol 2 asistlik performansla toplamda 7 gole katkıda bulundu. Kariyerinin en golcü dönemini 2017 -2018 sezonunda 5 golle Benfica B takımıyla yaşayan Gedson, daha şimdiden 5 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırmasına 1 gol kaldı.

Kaynak: DHA

Gedson Fernandes, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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