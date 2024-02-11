Geleceğin kayak yıldızları Kars'ta yetişiyor.
Kars Valisi Ziya Polat'ın hayata geçirdiği "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" Projesiyle ilkokul öğrencileri kayak öğreniyor. Tecrübeli eğitmenler tarafından kayak öğretilen öğrenciler, hem kayıyor, hem de eğleniyor.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinde birisi olan Sarıkamış'ta kayak sporunun yaygınlaşması, gelecek nesillere aktarılması ve ilkokul çağındaki öğrencilerin de kayak sporuna yönelmesine imkan sağlayan proje çerçevesinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri kristal kar üzerinde kayak yapıyor.
Uzman antrenörler koordinesinde kayak öğrencilerle Vali Ziya Polat, bir araya geldi. Osman Yüce Kayak Tesisleri'nde öğrencilerle buluşan Polat, öğrencilerle sohbet etti. İlk kez kayak kayan öğrenciler ise Polat'a kendilerine bu imkanı sağladığı için teşekkür etti.
Yaklaşık 300 ilkokul öğrencisinin kayak kaymasını öğrenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Polat, "Kars'ın çocukları kayak sporunu da yapmalı, onlar bizlerin gelecekte milli sporcuları, antrenörleri geleceğin yıldılar sporcuları olacaklar. Bizler de onlara bu imkanı sağlıyoruz. Eğitimin yanında çocuklarımızın mutlak suretle sporun bir dalını lisanslı olarak yapmalıdır" dedi.
Öğrencilerle birlikte kayak kayan Polat, daha sonra Sarıkamış'tan ayrıldı. - KARS
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