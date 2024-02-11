Geleceğin kayak yıldızları Kars'ta yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Geleceğin kayak yıldızları Kars'ta yetişiyor

Geleceğin kayak yıldızları Kars\'ta yetişiyor

Kars Valisi Ziya Polat'ın hayata geçirdiği 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' Projesiyle ilkokul öğrencileri kayak öğreniyor. Tecrübeli eğitmenler tarafından kayak öğretilen öğrenciler, hem kayıyor, hem de eğleniyor. Sarıkamış'ta gerçekleştirilen proje sayesinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri kristal kar üzerinde kayak yapıyor. Vali Ziya Polat, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve öğrencilerin kayak yapmasını teşvik etti.

11.02.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleceğin kayak yıldızları Kars'ta yetişiyor.

Kars Valisi Ziya Polat'ın hayata geçirdiği "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" Projesiyle ilkokul öğrencileri kayak öğreniyor. Tecrübeli eğitmenler tarafından kayak öğretilen öğrenciler, hem kayıyor, hem de eğleniyor.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinde birisi olan Sarıkamış'ta kayak sporunun yaygınlaşması, gelecek nesillere aktarılması ve ilkokul çağındaki öğrencilerin de kayak sporuna yönelmesine imkan sağlayan proje çerçevesinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri kristal kar üzerinde kayak yapıyor.

Uzman antrenörler koordinesinde kayak öğrencilerle Vali Ziya Polat, bir araya geldi. Osman Yüce Kayak Tesisleri'nde öğrencilerle buluşan Polat, öğrencilerle sohbet etti. İlk kez kayak kayan öğrenciler ise Polat'a kendilerine bu imkanı sağladığı için teşekkür etti.

Yaklaşık 300 ilkokul öğrencisinin kayak kaymasını öğrenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Polat, "Kars'ın çocukları kayak sporunu da yapmalı, onlar bizlerin gelecekte milli sporcuları, antrenörleri geleceğin yıldılar sporcuları olacaklar. Bizler de onlara bu imkanı sağlıyoruz. Eğitimin yanında çocuklarımızın mutlak suretle sporun bir dalını lisanslı olarak yapmalıdır" dedi.

Öğrencilerle birlikte kayak kayan Polat, daha sonra Sarıkamış'tan ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kars Valiliği, Türkiye, Kars, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleceğin kayak yıldızları Kars'ta yetişiyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 20:12:00. #1.13#
SON DAKİKA: Geleceğin kayak yıldızları Kars'ta yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement