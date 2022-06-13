Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği yüzleri güldürdü

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Şehzadeler ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, büyük coşku ve heyecanla yapıldı.

Manisa'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesinde gerçekleşen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği yoğun ilgi gördü. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflara yönelik yarışmalarda mendil kapmaca, koordinasyon parkuru, çemberle iş birliği, yağ satarım, bal satarım oyunları düzenlendi. 8 Eylül Stadı ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan oyunlarda veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları hakemler ve beden eğitim öğretmenleri tarafından verildi.

Yapılan yarışmalarda sıralamalar şöyle oluştu: "Çemberle İş birliği Oyununda yarışan üçüncü sınıflarda 1. Murat Germen İlkokulu, 2. Merkez Efendi İlkokulu, 3. Necatibey İlkokulu, 4. Hacıhaliller İlkokulu, 5. Fatih Vefik Kitapçıgil İlkokulu ve 6. Gazi İlkokulu. Mendil Kapmaca Oyununda ikinci sınıflarda 1. Gazi İlkokulu, 2. Murat Germen İlkokulu, 3. Necatibey İlkokulu, 4. Hacıhaliller İlkokulu ve Fair-play: Fatih Vefik Kitapçıgil İlkokulu. Yağ Satarım Bal Satarım Oyununda birinci sınıflarda 1. Necatibey İlkokulu, 2. Murat Germen İlkokulu, 3. Gazi İlkokulu ve 4. Fatih Vefik Kitapçıgil İlkokulu. Koordinasyon Parkuru, dördüncü sınıflarda 1. Fatih Vefik Kitapçıgil İlkokulu, 2. Necatibey İlkokulu, 3. Hacı Haliller İlkokulu, 4. Murat Germen İlkokulu ve 5. Gazi İlkokulu" - MANİSA