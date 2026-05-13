Geleneksel Okçuluk Heyecanı Sakarya'da

13.05.2026 18:22
SUBÜ'de düzenlenen etkinlikte gençler, geleneksel okçuluk eğitimi aldı ve turnuva yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğunca düzenlenen ve geleneksel sporları gençlere tanıtmak ve yaşatmak amacıyla hayata geçirdiği projeyi ilk etkinlikle başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında üniversiteli gençler, ilk kez geleneksel ok atmanın heyecanını yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı kapsamında desteklenen 'Gençlik ve Geleneksel Okçuluk: Milli Spor Bilincine Adım' projesinin startı, SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde verildi. Milli spor bilincini genç nesillere aktarmayı hedefleyen proje çerçevesinde, Spor Bilimleri Fakültesi Okçuluk Salonu'nda eğitim ve turnuva düzenlendi.

Teorik bilgiler sahada atışla taçlandı

Etkinlikte, geleneksel okçulukla ilk kez tanışan öğrencilere Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Taş tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Geleneksel okçuluğun tarihi serüveninin anlatıldığı programda; malzeme bilgisi, yayın kurulması, tutuş teknikleri ve atış disiplinleri uygulamalı olarak aktarıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

