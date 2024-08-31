Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası Başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı.
Merkez Karatay İlçesi'ndeki Saracoğlu Spor Tesisleri'nde organize edilen şampiyonaya, kadınlar ve erkeklerde 250 sporcu katılıyor.
Ok atmada 7 kategoride yapılacak müsabakalar sonucunda, kadınlar ve erkeklerde ilk 3 sırayı alan sporculara madalya verilecek.
Şampiyona, 1 Eylül'de sona erecek.
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