Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun genel kurulunda faaliyet raporu ibra edildi - Son Dakika
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Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun genel kurulunda faaliyet raporu ibra edildi

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Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu\'nun genel kurulunda faaliyet raporu ibra edildi
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 4. Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Yönetim kurulunun 01 Ağustos 2024-31 Temmuz 2026 dönemi faaliyet raporu ibra edildi; 2027-2028 tahmini bütçeler görüşülerek yönetim kuruluna mali-idari yetki verildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 4. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun 01 Ağustos 2024-31 Temmuz 2026 dönemine ilişkin faaliyet raporu görüşülerek ibra edildi.

Toplantıda ayrıca 2025 ve 2026 yılları bütçelerinin okunmasının ardından 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin federasyonun tahmini bütçeleri görüşüldü. Ardından federasyonun faaliyetlerini sürdürebilmesine yönelik mali ve idari konularda yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin gündem maddeleri de delegelerin görüşüne sunuldu ve karara bağlandı.

Genel kurul, delegelerin dilek ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, kaynaklarının kulüplerini daha ileriye taşımak için harcandığını söyleyerek ilerleyen zamanda faaliyetlerini arttıracaklarını belirtti.

Kaynak: AA
AğustosTürkiyeAnkaraGüncelSporSon Dakika

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