Gelibolu Maratonu Başladı - Son Dakika
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Gelibolu Maratonu Başladı

Gelibolu Maratonu Başladı

9. Uluslararası Gelibolu Maratonu, 21 ülkeden 3 bin 112 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

29.09.2024 11:47
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Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "9. Uluslararası Gelibolu Maratonu" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve GESTAŞ tarafından "Pes etmeyenlerin izinden" sloganıyla gerçekleştirilen maratona 21 ülkeden 3 bin 112 sporcu katılıyor.

Organizasyon kapsamındaki 42 kilometrelik maraton koşusunda 89, 21 kilometrelik yarı maratonda 285, 10 kilometre koşuda ise 944 sporcu yer alıyor.

"1915 Saygı Koşusu" adı verilen 1,915 kilometrelik koşuda ise 1794 kişi mücadele ediyor.

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası önünde kurulan başlangıç noktasından ilk önce sporcular çıkış yaptı, ikinci anonsun ardından halk koşusu başladı.

Tematik parkur

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Uluslararası Gelibolu Maratonu'nun 9'uncusunu gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Tarihi alanın Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktası olmaya devam ettiğini söyleyen Kaşdemir, şunları söyledi:

"Gelen bütün sporcular bu tematik parkurda keyif alarak koşularını yapıyorlar. Çanakkale olarak mutluyuz çünkü Çanakkale tarihi alan, festivallerin, maratonların, büyük buluşmaların adresi haline geldi. Nasıl 1915'te Türkiye'nin her yerinden vatan evlatları bir araya gelmişse, dostluk içinde büyük bir iş başarmışsa bugün onların torunları Türkiye'nin her yerinden gelerek buluşuyor. Hatta dünyanın çok değişik yerlerinden sporcular güzel zamanlar geçiriyor. Çanakkale ve Türkiye, barışın ve esenliğin diyarıdır. Bu topraklar şimdi artık savaş değil, barışla, esenlikle, huzurla anılıyor. "

Maratona, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Ersin Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gelibolu Maratonu Başladı - Son Dakika

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