Spor

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 9. Uluslararası Gelibolu Maratonu'nu Üzeyir Söylemez kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve GESTAŞ tarafından "Pes etmeyenlerin izinden" sloganıyla gerçekleştirilen maratona 21 ülkeden 3 bin 112 sporcu katıldı.

Organizasyon kapsamındaki 42 kilometrelik maraton koşusunda 89, 21 kilometrelik yarı maratonda 285, 10 kilometre koşuda ise 944 sporcu yer aldı. "1915 Saygı Koşusu" adı verilen 1,915 kilometrelik yarışta ise 1794 kişi mücadele etti.

Erkeklerde 42 kilometrelik maratonu 2 saat 31 dakika 32 saniyede tamamlayan Üzeyir Söylemez birinciliği elde etti. Hacı Sebahattin Çavga ikinci, Kamil İnak üçüncü oldu.

Maratonu kadınlarda Bahar Gülenç Taşdelen 4 saat 2 dakika 9 saniyeyle birinci, Darine Litaief ikinci, Belgin Arı üçüncülükle tamamladı.

Organizasyonda Ümit Er, Batuhan Sağın, Özmen Yucak, Ece Calp, Yasemin Hamamcı, Nebahat Yılmaz, Bedri Şimşek, Andrii Oliinyk, Ahmet Tek, Dilara Baytaroğlu, Elif Erim ve Nur Aşkın dereceye giren isimler oldu.

Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'nda düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verildi.